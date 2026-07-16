الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية

الكويت – سانا
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، في إطار التصدي المستمر للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها.
وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في الأجواء ناجمة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي لتحييد الأهداف المعادية وإسقاطها.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وكان الجيش الكويتي أعلن، أمس الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت 25 هدفاً جوياً معادياً تنوعت بين طائرات مسيّرة وصواريخ.