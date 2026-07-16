الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية

وزارة الدفاع الكويتية 2 الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية

الكويت – سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات بطائرات ‏مسيّرة معادية، في إطار التصدي المستمر للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن دول ‏المنطقة واستقرارها.‏

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» ‏اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في الأجواء ناجمة عن عمليات ‏الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي لتحييد الأهداف المعادية وإسقاطها.‏

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة ‏عن الجهات المختصة.‏

وكان الجيش الكويتي أعلن، أمس الأربعاء، ‏أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت 25 هدفاً ‏جوياً معادياً تنوعت بين طائرات مسيّرة وصواريخ.

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