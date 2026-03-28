قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية دفاعية لتعزيز التعاون في مواجهة الصواريخ والمسيّرات

الدوحة-سانا

أعلنت قطر وأوكرانيا اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي تتضمن تبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدوحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع القطرية قولها في بيان: إن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين تشمل مجالات التعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في أنظمة التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من دول المنطقة، ودخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني، وما تفرضه من تحديات أمنية متزايدة تتعلق بوسائل القتال الحديثة، ولا سيما الصواريخ والطائرات غير المأهولة.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم، آخر تطورات الأوضاع الأمنية وتداعياتها، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية على قطر ودول المنطقة.

