تاياني: المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحمل مؤشرات إيجابية

روما-سانا‏

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن المفاوضات الجارية بين الولايات ‏المتحدة وإيران تحمل مؤشرات إيجابية.‏

وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة غازيتا ديل ميتزوجورنو نُشرت اليوم الثلاثاء: إن ‌‏”المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبشر بأخبار مشجعة، لكن الحذر مطلوب بالنظر ‏إلى الوضع في الشرق الأوسط”، مضيفاً: إنه “لا بد أن تتبع الهدنة الحقيقية مفاوضات ‏دبلوماسية، وإذا أردنا التفاؤل فإن طريق السلام في المنطقة ممكن”.‏

وفي السياق الاقتصادي، أشار الوزير الإيطالي إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون ‏لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد في الخليج وأوروبا والعالم، نظراً لأهميته ‏الحيوية في حركة تجارة الطاقة العالمية.‏

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني أمس الإثنين عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا ‏وإيران، مشيراً إلى أن مراسم ‏التوقيع ‏الرسمية على الاتفاق ‏ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من ‏حزيران في ‏سويسرا‎.‎