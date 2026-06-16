تاياني: المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحمل مؤشرات إيجابية

روما-سانا
اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تحمل مؤشرات إيجابية.
وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة غازيتا ديل ميتزوجورنو نُشرت اليوم الثلاثاء: إن ”المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبشر بأخبار مشجعة، لكن الحذر مطلوب بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط”، مضيفاً: إنه “لا بد أن تتبع الهدنة الحقيقية مفاوضات دبلوماسية، وإذا أردنا التفاؤل فإن طريق السلام في المنطقة ممكن”.
وفي السياق الاقتصادي، أشار الوزير الإيطالي إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد في الخليج وأوروبا والعالم، نظراً لأهميته الحيوية في حركة تجارة الطاقة العالمية.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني أمس الإثنين عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من حزيران في سويسرا.