‏وزيرا الخارجية السعودي والكويتي يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة ويدينان الاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين أدانا خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت وعدداً من دول المنطقة، وبحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد.

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