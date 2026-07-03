وصول سفينة هجومية أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

وصلت سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية “يو إس إس بوكسر” إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة، أن السفينة انضمت إلى حشد بحري أمريكي يضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفينة حربية، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في 28 حزيران الماضي تهديداته بتصعيد عسكري ضد إيران، وقال: “قد يأتي وقت نعجز فيه ‌‏عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح ‌‏عسكرياً”، متوعداً بأنه في حال حدوث ذلك “فلن تبقى إيران قائمة”، على حد تعبيره.‏

وانطلقت في الأول من تموز الجاري، محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية بين مسؤولين ‏من الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب، وذلك على أساس الاتفاق الإطاري ‏لمذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان في 17 من حزيران الماضي.