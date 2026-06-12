باكستان تضم أول غواصة من فئة “هانغور” المطورة إلى أسطولها البحري

إسلام آباد-سانا
انضمت أول غواصة من فئة “هانغور” المطورة بالتعاون مع الصين إلى القوات البحرية الباكستانية، إذ وصلت إلى ميناء كراتشي، وسط استقبال رسمي حضره كبار ضباط البحرية الباكستانية.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الجمعة، أن الغواصة التي تحمل اسم “بي إن إس/إم”، تعد إضافة نوعية إلى الأسطول الباكستاني، إذ تمتلك منظومة متكاملة من الأسلحة المتطورة وأجهزة الاستشعار الحديثة، مما يُعزز قدرات باكستان الدفاعية البحرية ويصون شرايينها الاقتصادية في المياه الإقليمية.
وأضافت الوكالة: إن هذه الإضافة تأتي انعكاساً للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين إسلام أباد وبكين في المجال الدفاعي، في ظل تصاعد الاهتمام بتعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي.
ووقعت باكستان والصين في الـ 25 من أيار الماضي 15 اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد، والبيئة وتغير المناخ، والزراعة والأمن الغذائي، والتجارة، والإعلام، والعلوم والتكنولوجيا، ومكافحة الإرهاب، والتعليم.
يشار إلى أن الصين تُعدّ من أبرز موردي الأسلحة والمعدات العسكرية لباكستان، وتجمع البلدين علاقات تعاون دفاعي وثيقة تشمل برامج تطوير مشتركة في مجالات السفن الحربية والطائرات المقاتلة والصواريخ.