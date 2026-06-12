باكستان تضم أول غواصة من فئة “هانغور” المطورة إلى أسطولها البحري

إسلام آباد-سانا‏

انضمت أول غواصة من فئة “هانغور” المطورة بالتعاون مع الصين إلى القوات البحرية ‏الباكستانية، إذ وصلت إلى ميناء كراتشي، وسط استقبال رسمي حضره كبار ضباط البحرية ‏الباكستانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الجمعة، أن الغواصة التي تحمل اسم “بي إن إس/إم”، تعد ‏إضافة نوعية إلى الأسطول الباكستاني، إذ تمتلك منظومة متكاملة من الأسلحة المتطورة وأجهزة ‏الاستشعار الحديثة، مما يُعزز قدرات باكستان الدفاعية البحرية ويصون شرايينها الاقتصادية في ‏المياه الإقليمية.‏

وأضافت الوكالة: إن هذه الإضافة تأتي انعكاساً للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين إسلام أباد ‏وبكين في المجال الدفاعي، في ظل تصاعد الاهتمام بتعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب ‏والمحيط الهندي.‏

ووقعت باكستان والصين في الـ 25 من أيار الماضي 15 اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد، والبيئة ‏وتغير المناخ، والزراعة والأمن الغذائي، والتجارة، والإعلام، والعلوم والتكنولوجيا، ومكافحة ‏الإرهاب، والتعليم.‏

‏ ‏

يشار إلى أن الصين تُعدّ من أبرز موردي الأسلحة والمعدات العسكرية لباكستان، وتجمع البلدين ‏علاقات تعاون دفاعي وثيقة تشمل برامج تطوير مشتركة في مجالات السفن الحربية والطائرات ‏المقاتلة والصواريخ.‏