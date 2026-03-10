مقاتلات بريطانية تُسقط مسيّرات وتنفذ طلعات جوية “دفاعية” دعماً للإمارات

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات مقاتلة تابعة لها نفذت طلعات جوية دفاعية دعماً للإمارات، كما أسقطت طائرات مسيرة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع البريطاني “جون هيلي” قوله أمام مجلس العموم البريطاني أمس الإثنين: “تجري المملكة المتحدة الآن طلعات جوية دفاعية لدعم الإمارات العربية المتحدة، كما نجحت طائرات تايفون في إسقاط طائرتين مسيرتين، إحداهما فوق الأردن، والأخرى متجهة إلى البحرين”.

ولفت هيلي إلى أن بلاده سمحت كذلك للولايات المتحدة باستخدام قاعدتي فيرفورد ودييغو غارسيا في المحيط الهندي، لتنفيذ “عمليات دفاعية محددة ضد إيران” بهدف تدمير الصواريخ الإيرانية في مهدها.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس هبوط المزيد من قاذفات بي-52 الأمريكية في قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب غرب بريطانيا أمس، بعد هبوط أول قاذفة الجمعة.

وقال هيلي: إن مروحيات من طراز “وايلدكات” و”ميرلين” وصلت إلى قبرص، مضيفا: إن السفينة الحربية “اتش ام اس دراغون” المزودة بقدرات دفاع جوي، ستبحر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط “خلال اليومين المقبلين”، وذلك عقب انتقادات من الحكومة القبرصية لعدم تحرك بريطانيا بشكل سريع للدفاع عن الجزيرة.

وكان ترامب بدوره قد وجه انتقادات لاذعة لستارمر بسبب رفضه المبدئي لأي دور في الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من شباط الماضي.