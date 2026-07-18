السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية لتسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء

الرياض-سانا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالمبادرة التي أعلن عنها الأردن، بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمَّان والعاصمة اليمنية صنعاء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتيسير حركة المدنيين.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على هذه المبادرة، معتبرة إياها خطوة إيجابية تعكس الحرص على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية.



ودعت الخارجية السعودية في بيانها ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، بدلاً من تكرار القرارات السابقة التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني، والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية تجر اليمن وشعبه إلى مزيد من المعاناة.



وجددت الرياض دعمها الكامل لكل المبادرات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحفظ سيادته ووحدته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.



وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الجمعة، عن مبادرة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسار السلام في اليمن.

