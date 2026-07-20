النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

لندن-سانا

قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة في مستهل التعاملات الآسيوية، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة ‏وإيران، وتزايد المخاوف من اضطراب شحنات الطاقة العابرة لمضيق هرمز‎.‎

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.75 دولار، بما يعادل 3.12 بالمئة، لتصل إلى ‌‏90.85 دولاراً للبرميل‌‎.‎

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.56 دولار، أو 3.10 بالمئة، مسجلة 85.05 دولاراً للبرميل‎.‎

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر يوم الخميس الماضي، من مخاطر استمرار إغلاق مضيق ‏هرمز، وتأثير ذلك على أمن الطاقة العالمي.‏