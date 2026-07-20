النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

النفط النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

لندن-سانا

قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة في مستهل التعاملات الآسيوية، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة ‏وإيران، وتزايد المخاوف من اضطراب شحنات الطاقة العابرة لمضيق هرمز‎.‎

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.75 دولار، بما يعادل 3.12 بالمئة، لتصل إلى ‌‏90.85 دولاراً للبرميل‌‎.‎

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.56 دولار، أو 3.10 بالمئة، مسجلة 85.05 دولاراً للبرميل‎.‎

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر يوم الخميس الماضي، من مخاطر استمرار إغلاق مضيق ‏هرمز، وتأثير ذلك على أمن الطاقة العالمي.‏

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
وزير النقل يبحث مجالات التعاون مع السعودية في قطاع النقل ‏
تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا اعتباراً من 12 تشرين الثاني 2025
عدرا الصناعية تسجّل نمواً في الرخص الصناعية خلال النصف الأول من 2026
وزير الطاقة السوري يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في مشاريع المياه والكهرباء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك