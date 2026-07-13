فاينانشال تايمز: موانئ دبي تخطط لإنشاء ميناء شرق الإمارات يتجاوز مضيق هرمز

أبو ظبي-سانا



ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الإثنين، أن شركة “موانئ دبي العالمية” تخطط لبناء ميناء جديد ومحطة حاويات على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد دبي على مركزها الرئيسي في “جبل علي” وتجاوز مضيق هرمز.



ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن “الشركة المشغلة للموانئ، ومقرها دبي، تجري محادثات لإنشاء ميناء متعدد الأغراض جديد كلياً في منطقة الفجيرة الساحلية، ومحطة جديدة في الميناء الحالي بالإمارة”.



وموانئ دبي العالمية (DP World) هي شركة لوجستية إماراتية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الحاويات والخدمات اللوجستية في العالم، تأسست عام 2005 عبر دمج “سلطة موانئ دبي” و”موانئ دبي العالمية الدولية”.