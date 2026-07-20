بدء تنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه ببيلا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق تنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه ببيلا بريف دمشق، بالتعاون مع منظمة أرض الإنسان السويسرية، وبتمويل من الصندوق الإنساني السوري، وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه في البلدة.



وأوضحت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، أن المشروع سيسهم في وصول مياه الشرب إلى نحو 30 ألف نسمة من أهالي البلدة، في خطوة تعكس أهمية الشراكة مع المنظمات الإنسانية في دعم مشروعات تحسين خدمات المياه ورفع كفاءتها.



وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط مياه جديدة بطول يقارب 3500 متر طولي وبأقطار متنوعة تتراوح بين 63 و280 مم، في المنطقة الممتدة من بئر أرض الجامع عند بداية شارع العادل وصولاً إلى البئر المجاورة لمدرسة ببيلا الأولى، إضافة إلى شارع قيادة المنطقة الجنوبية وعدد من الحارات الفرعية.



وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، أنهت في الرابع من الشهر الحالي، بالتعاون مع ‏مؤسسة “شرق المتوسط السوري” تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل ‏خزان داريا الأرضي في ريف دمشق بسعة 360 م³.



وتنشط منظمة أرض الإنسان السويسرية في العديد من الدول، وتتركز أعمالها المحلية في سوريا على حماية الطفل، والدعم النفسي، والتدريب المجتمعي والإغاثة.