السيطرة على حريق اندلع في مطار الكويت الدولي

الكويت-سانا

تمكنت الفرق التابعة لقوة الإطفاء العام في الكويت من السيطرة على حريق اندلع في خزانات الوقود التابعة، لمطار الكويت الدولي.

ونقلت وكالة “كونا” عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب قوله في تصريح له اليوم الاحد: إن حريق مطار الكويت لم يسفر عن أي إصابات تذكر.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مقتل ضابطين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

وأوضحت الوزارة أن الضابطين برتبة رائد ومقدم، وتوفيا فجر اليوم، أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت صباح اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض، وتدمير 7 طائرات مسيرة إيرانية في مناطق متفرقة، شمال وجنوب البلاد.