إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 بفوزها على الأرجنتين

نيوجيرسي-سانا
توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفرض المنتخب الإسباني أفضليته على مجريات الشوط الأول، وشكل تهديداً مباشراً على مرمى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، عبر محاولتين خطرتين للامين يامال وميكيل أويارزابال.
وواصل المنتخب الإسباني ضغطه خلال الشوط الثاني، وسنحت له عدة فرص للتسجيل عن طريق فيران توريس وإيميريك لابورت ونيكو ويليامز ولامين يامال، إلا أن لاعبيه أخفقوا في ترجمتها إلى أهداف.
وقبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، تلقى لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز بطاقة حمراء، ما زاد من صعوبة مهمة منتخب بلاده، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
ومع انطلاق الشوط الإضافي الثاني، نجح فيران توريس في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ106، ليقوده إلى منصة التتويج.
وبهذا الفوز، أحرز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة عام 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.