إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 بفوزها على الأرجنتين

نيوجيرسي-‎سانا

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني‎ ‎بهدف دون رد، في المباراة ‏النهائية التي جمعتهما على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية‎.‎

وفرض المنتخب الإسباني أفضليته على مجريات الشوط الأول، وشكل تهديداً مباشراً على مرمى الحارس الأرجنتيني ‏إيميليانو مارتينيز، عبر محاولتين خطرتين للامين يامال وميكيل أويارزابال‎.‎

وواصل المنتخب الإسباني ضغطه خلال الشوط الثاني، وسنحت له عدة فرص للتسجيل عن طريق فيران توريس وإيميريك ‏لابورت ونيكو ويليامز ولامين يامال، إلا أن لاعبيه أخفقوا في ترجمتها إلى أهداف‎.‎

وقبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، تلقى لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز بطاقة حمراء، ما زاد من صعوبة مهمة ‏منتخب بلاده، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي‎.‎

ومع انطلاق الشوط الإضافي الثاني، نجح فيران توريس في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ106، ليقوده ‏إلى منصة التتويج‎.‎

وبهذا الفوز، أحرز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة عام 2010 التي ‏أقيمت في جنوب أفريقيا‎.‎