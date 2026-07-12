إدانات عربية وإسلامية ضد الاعتداءات الإيرانية على الدول والسفن التجارية

عواصم- سانا

تصاعدت اليوم الأحد الإدانات العربية والإسلامية للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية والسفن التجارية، وسط تأكيد على رفض المساس بسيادة هذه الدول وكل ما من شأنه تهديد أمنها وسلامتها.

الإمارات

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن إدانتها بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها، وجددت تضامن الإمارات الكامل مع الدول المستهدفة

الجامعة العربية

وفي القاهرة، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استمرار إيران في سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة وانتهاك مبادئ القانون الدولي، عبر تكرار اعتداءاتها على السفن التجارية والدول العربية، مؤكداً أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً.

البرلمان العربي

من جهته، أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على أن المساس بأمن أي دولة عربية يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

مجلس التعاون الخليجي

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي عن إدانته لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستهدافها الدول العربية والسفن التجارية، مؤكداً دعم المجلس لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والأردن لتعزيز أمنها وصون سيادتها.

رابطة العالم الإسلامي

وأدانت رابطة العالم الإسلامي استمرار العدوان الإيراني، واصفة إياه بأنه انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية المستهدفة.

منظمة التعاون الإسلامي

كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية، معتبرة أن استمرار الهجمات وعرقلة التجارة الدولية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ويقوّض الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وتتعرض دول الخليج العربية لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع داخل إيران بعد تنفيذ الأخيرة هجمات صاروخية طالت أراضي عدد من الدول العربية.