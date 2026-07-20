الطوارئ تحذّر من ارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء وتدعو لاتباع إجراءات السلامة

دمشق-سانا



حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في المناطق الداخلية والجزيرة والشرقية، دون وصولها إلى عتبات موجة حر صريحة.



ودعت الدائرة في بيان لها اليوم الأحد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحاً و5 مساءً، وشرب كميات وفيرة من المياه، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، مع التأكد من سلامة الأغذية التي تفسد سريعاً ومصادرها.



وشدّدت على الامتناع عن إشعال النيران في الحقول والمناطق الحراجية والغابات وقرب الخيم، والحذر من الأفاعي والعقارب في المناطق الزراعية والحراجية، وتجنب التنقل والسفر الطويل خلال ساعات الذروة، مع ضرورة وجود طفاية حريق صالحة للاستعمال داخل السيارات.



ودعت أيضاً إلى عدم ترك الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن داخل السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس، لما يسببه ذلك من أضرار خطيرة قد تصل إلى الوفاة، والامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة كالسدود والبحيرات وأقنية الري والأنهار، مع ضرورة توفر معدات الأمن والسلامة في المواقع المخصصة للسباحة.



كما أشارت إلى أهمية وضع أوعية ماء نظيفة في الشرفات والمواقع المناسبة للحيوانات البرية كالطيور والقطط لتجنب نفوقها، وعدم طردها من أماكن الظل خلال ساعات الحرارة المرتفعة.



ويأتي هذا التحذير ضمن الجهود المستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف فصول السنة لتعزيز السلامة العامة، ولا سيما في المخيمات والمناطق الزراعية، ومتابعة التطورات الجوية للحد من المخاطر الصحية وضمان حماية الأفراد.