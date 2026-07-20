وزير النقل ومحافظ اللاذقية يبحثان واقع قطاع النقل ويتفقدان مشاريع الطرق والجسور فيها

اللاذقية-سانا



بحث وزير النقل يعرب بدر مع محافظ اللاذقية أحمد المصطفى، اليوم الأحد، واقع قطاع النقل وسبل تعزيز التعاون لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المحافظة، ولا سيما ما يتعلق بالطرق المركزية والطرق ذات الأهمية السياحية.

وناقش الجانبان في مبنى المحافظة، العمل على رفع كفاءة الطرق المركزية، ولا سيما ذات الأهمية السياحية، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتنمية.



كما أجرى الوزير والمحافظ جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع الخدمية والمشروعات، بدأت بزيارة مديرية نقل اللاذقية، للاطلاع على سير العمل وآلية إنجاز المعاملات، واستمعا لملاحظات المراجعين حول مستوى الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات.

تحسين جودة الخدمات وتأهيل بيئة العمل

وأكد بدر خلال الجولة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات وتأهيل بيئة العمل، ولا سيما من حيث تجهيزات المبنى، بما يوفر الظروف المناسبة للعاملين والمواطنين.



كما شملت الجولة مركز الفحص الفني للمركبات، حيث اطلع الوزير على مراحل الفحص وآلية سير العمل، مشدداً على الالتزام بالمعايير الفنية التي تعزز السلامة المرورية.



وتفقد وزير النقل مواقع أعمال صيانة الجسور عند الكيلومترين 46 و49، ومواقع معالجة العيوب الفنية على أوتوستراد أريحا-اللاذقية (M10)، حيث وجه الفرق المشرفة على أعمال التنفيذ، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وإنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية قبل نهاية موسم الصيف الحالي، استعداداً لموسم الأمطار.



وفي تصريح لمراسلة سانا، بين الوزير بدر أن الوزارة تتابع واقع قطاع النقل ميدانياً وتقف على احتياجات المحافظات بشكل مباشر، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

صيانة الطرق والجسور

وأكد أنه جرى التوجيه بإنجاز أعمال صيانة الطرق والجسور وفق أعلى المواصفات الفنية وضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استدامة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.



وتندرج هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة واقع قطاع النقل عن قرب في المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على سير تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، ومعالجة التحديات بما يحقق تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء.