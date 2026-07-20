افتتاح مكتب للتأمين الإلزامي في دائرة نقل حارم بريف إدلب لتسريع معاملات المركبات

إدلب-سانا



افتتحت دائرة النقل في مدينة حارم، اليوم الأحد، مكتباً جديداً للتأمين الإلزامي ضمن مقر الدائرة، بهدف تسهيل إنجاز معاملات تأمين المركبات واختصار الوقت والجهد على المواطنين، وذلك في إطار خطة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع النقل.



وجاء افتتاح المكتب ضمن جهود الدائرة لدمج الخدمات في مكان واحد، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات ترخيص المركبات وتأمينها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين القاطنين في مدينة حارم والبلدات المحيطة بها.



وأوضح مدير الدائرة فائز الأحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المكتب يهدف إلى توفير خدمة التأمين الإلزامي داخل الدائرة، ما يقلل من التنقل بين المكاتب المختلفة، ويسهم في تسهيل إجراءات المواطنين، وتحسين كفاءة إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المراجعين للحصول على التأمين المطلوب من مدينة إدلب.



وأشار الأحمد إلى أن افتتاح المكتب يسهم في تقديم التسهيلات اللازمة في إنجاز جميع المعاملات، والحصول على الأوراق والثبوتيات الخاصة بتأمين المركبات، وإجراء المعاملات اللازمة كافة، باستثناء التأمين للمركبات العمومية وشهادة منشأ للدراجات الآلية.



وأضاف: إن الدائرة تضم كادراً مؤهلاً لإنجاز مختلف المعاملات، من مكتب قانوني للمعاملات القانونية والوكالات ومعاملات الإرث، مؤكداً أن ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يُستكمل في إدلب فقط.



بدوره، رأى عبد الرحمن علي بيك من أهالي بلدة إسقاط، أن افتتاح المكتب خطوة مهمة في خدمة المواطنين، إذ يسهم في توفير الوقت وتخفيف الأعباء عند إنجاز معاملات التأمين والترخيص، موضحاً أن إنجاز معاملات النقل كان يتطلب سابقاً قطع مسافة تزيد على 50 كم ذهاباً ومثلها إياباً، فضلاً عن الازدحام في دائرة نقل إدلب.



ويأتي افتتاح مكتب التأمين الإلزامي في حارم ضمن سلسلة إجراءات تعتمدها دائرة النقل لزيادة جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق سرعة أكبر في إنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بقطاع النقل.



وكان الاتحاد السوري لشركات التأمين، بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة إدلب، أعاد في نيسان الماضي افتتاح مكاتب التأمين الإلزامي للمركبات في منطقتي معرة النعمان وجسر الشغور.