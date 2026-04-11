أردوغان وماكرون يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية ودولية

أنقرة-سانا

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية، من بينها الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قولها في بيان: إن الرئيسين ناقشا العلاقات الثنائية، وسبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز استناداً للقانون الدولي، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك إعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين.

وأكد الرئيس التركي أن تعزيز العلاقات مع فرنسا عبر تقييم فرص التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، سيكون مفيداً لدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأشار أردوغان إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت سلباً على العالم بأسره، لافتاً إلى أن الجهود الدبلوماسية التي دعمتها تركيا بالتعاون مع الدول المعنية لعبت دوراً مهماً في مسار وقف إطلاق النار.

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، شدد الرئيس التركي على ضرورة عدم السماح لأي محاولات قد تعرقل مسار وقف إطلاق النار، وأن تركيا ستواصل تقديم كل ما بوسعها لدعم هذه العملية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت في وقت سابق اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.