رئيس أوزبكستان ووزير الخارجية الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

طشقند-سانا

بحث رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف اليوم الإثنين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، آليات مواصلة المشاورات السياسية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللقاءات والاتفاقيات والتفاهمات السابقة المعقودة بين البلدين، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم، ولا سيما نتائج الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة التي عُقدت في نيسان الماضي.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود البلدين لتفعيل خطة العمل المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والتي شهدت دفعة قوية عقب الزيارة الرسمية للملك الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أوزبكستان في آب من عام 2025، حيث تم وضع الأسس الحالية لتعزيز الشراكة بين طشقند وعمان في مختلف القطاعات الحيوية.