تحالف دعم الشرعية باليمن: سنرد بحزم على أي استهداف من قبل الحوثيين

الرياض-سانا

أكد المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، أن التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثيين ضد السعودية أمس الجمعة، تمثل محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، مشدداً على أن التحالف سيرد بحزم على أي استهداف للمملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله في بيان اليوم السبت: “إن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال تصريحاتها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار”، مشيراً إلى أن مثل هذه المزاعم تأتي امتداداً للتصعيد والسلوك العدائي للميليشيا ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي.



وأوضح المالكي أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين اتخذوا مبادرات وجهوداً، لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الحوثيين، وكذلك عملوا على حل الأزمة اليمنية من خلال خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، وتم رفضها من قبل ميليشيا الحوثي.



وأكد المالكي أن التحالف سيرد بكل حزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة اليمن، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكانت ميليشيا الحوثي هددت أمس الجمعة، بأنها ستستهدف مطارات ومواقع سعودية بزعم “انتهاك السعودية للمجال الجوي اليمني”.

