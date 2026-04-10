بلجيكا تشدّد على وجوب شمول لبنان في وقف إطلاق النار

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الجمعة أن المنطقة بحاجة ماسة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في لبنان، مشدّداً على أن “استثناء الساحة اللبنانية من التهدئة غير مقبول”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بريفو قوله في تصريح لتلفزيون الجزيرة: بأن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل توسيع نطاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، معرباً عن أمله في ألا تكون الهدنة “مؤقتة أو قصيرة الأمد، بل أن تؤدي إلى استقرار دائم في المنطقة”.

وأدان الوزير البلجيكي الهجمات المتبادلة بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، مؤكداً ضرورة احتواء التصعيد ومنع انزلاق الوضع إلى حرب أوسع، في ظل تحركات أوروبية متزايدة للضغط باتجاه توسيع نطاق الهدنة لتشمل كل الجبهات، ومنها لبنان.

وأشار إلى أن “هناك جهوداً أوروبية مستمرة لدعم لبنان ومساعدته في مواجهة تداعيات التصعيد الحالي، بالتوازي مع المساعي السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وكان بريفو جدّد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في وقت سابق اليوم دعم بلجيكا الكامل للسلطات اللبنانية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار فيما أعرب رجي عن شكره العميق لبلجيكا على موقفها المبدئي الثابت والداعم للبنان.