كوريا الجنوبية تدعو الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات شجاعة لوقف الحرب في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الكوري الجنوبي “لي جيه ميونغ”، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ “خطوات شجاعة” كفيلة بإنهاء الحرب واستعادة السلام في الشرق الأوسط، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن لي قوله في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “أدعو الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام الذي يتوق إليه العالم بشدة، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان العالمية والدروس المستفادة من التاريخ”.

ومع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، دعا “لي” الحكومة الكورية إلى استكشاف سلاسل إمداد بديلة، والسعي إلى إجراء إصلاحات هيكلية متوسطة إلى طويلة المدى، لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب المستمرة.

وأضاف: “في الوقت الحالي، يجب أن نفترض أن سلاسل التوريد العالمية للطاقة والمواد الخام ستواجه اضطرابات، وأن أسعار النفط المرتفعة ستستمر، وباعتباره عاملاً ثابتاً، يجب علينا تعزيز نظام الاستجابة للطوارئ الحالي بدرجة أكبر”.

وكانت كوريا الجنوبية أعادت في الرابع من الشهر الجاري، إعادة تشغيل مفاعل نووي كان قد تم توقيفه عن العمل قبل ثلاث سنوات لانتهاء عمره التشغيلي البالغ 40 عاماً، وذلك في إطار مساعي البلاد إلى دعم إمدادات الطاقة، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.