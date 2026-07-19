وزارة التربية السورية تعيد تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية العام الجاري

دمشق-سانا

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في مختلف المحافظات السورية، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إنعاش قطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، استعداداً لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي تصريح لـ سانا، بين معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، اليوم الأحد، أن الوزارة أعادت منذ بداية 2026 حتى الآن تأهيل 1285 مدرسة، وذلك في إطار برنامج متواصل لإعادة إعمار البنية التحتية التعليمية، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوسيع قدرة المدارس على استيعاب الطلاب.

بيئة تعليمية أكثر أماناً وجاذبية

وأوضح عنان أن أعمال الترميم تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة للمدارس، بما يحقق بيئة تعليمية أكثر أماناً وجاذبية، مشيراً إلى أن المشاريع تشمل ترميم البنية الإنشائية، وصيانة الأبواب والنوافذ، وتأهيل البنية التحتية، وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات الطاقة الشمسية لضمان استدامة الخدمات الأساسية.

وأشار معاون وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تواجه مع بداية كل عام دراسي تحديات كبيرة، في مقدمتها ضيق الوقت وضخامة الاحتياجات، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتأمين بيئة تعليمية مناسبة ومقاعد دراسية كافية لجميع الطلاب.

وبين عنان أن أكثر من 6000 مدرسة لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل، فضلاً عن وجود مدارس أخرى تتطلب أعمال صيانة نتيجة الأضرار، بينما لا تزال مدن وقرى عديدة تفتقر إلى مدارس بسبب الدمار الذي طال البنية التحتية نتيجة قصف النظام البائد.

تأهيل المدارس مسؤولية وطنية مشتركة

وأكد عنان أن إعادة تأهيل المدارس مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم، وإنما تتطلب تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب المجتمع المحلي، لضمان حق كل طفل سوري في الحصول على تعليم آمن وجيد.

وكانت وزارة التربية أنجزت خلال عام 2025 أعمال ترميم شاملة لـ2017 مدرسة أعيدت إلى الخدمة التعليمية، وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل القطاع التربوي في مختلف المحافظات.