أكاديمية «‏YES‏» تطلق برنامجاً موسيقياً في دمشق لصقل مواهب 56 شاباً

دمشق-سانا‏

بين أنغام الكمان والبيانو وإيقاعات التدريبات الجماعية، انطلق اليوم الأحد في قاعات بطريركية أنطاكية وسائر المشرق ‏للسريان الأرثوذكس في باب توما بدمشق، البرنامج التدريبي لأكاديمية «‏YES‏»، محولاً المكان إلى مساحة موسيقية نابضة ‏بالشغف والإبداع.‏

ويشارك في البرنامج المكثف، الذي يستمر 11 يوماً، 56 موسيقياً يافعاً وشاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، بهدف ‏صقل مهاراتهم الفنية، وتعريفهم بتجارب موسيقية وثقافية متنوعة، وتعزيز قدراتهم في الأداء الفردي والجماعي.‏

تدريب يصقل الموهبة

يتضمن البرنامج تدريبات أوركسترالية، وورشات متخصصة في العزف على البيانو والتأليف الموسيقي والجاز والارتجال، ‏إضافة إلى دروس فردية تسهم في تطوير قدرات المشاركين في العزف والتأليف، وتعزيز مهاراتهم في العمل الموسيقي ‏الجماعي.‏

وأوضح مسؤول مشروع أكاديمية «‏YES‏» في سوريا جون فيرغوسون، في تصريح لـ سانا، أن اختيار المشاركين جرى وفق ‏معايير فنية دقيقة، بما يتيح للمواهب القادرة على الاستفادة من البرنامج تطوير إمكاناتها، والارتقاء بمستواها الفني.‏

وأعرب فيرغوسون عن سعادته بالمشاركة في تدريب جيل جديد من الموسيقيين في دمشق، مشيراً إلى أن تنوع محتوى ‏البرنامج بين التدريبات الأوركسترالية والورشات التخصصية والدروس الفردية يتيح لكل مشارك العمل على احتياجاته ‏الفنية بصورة أكثر فاعلية.‏

الموسيقا جسور للتواصل

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لأوركسترا إلجين السيمفونية في شيكاغو والمدير المشارك في المشروع مارك ثاير أن ‏البرنامج يهدف إلى تعليم الموسيقا، وتعزيز التبادل الثقافي وبناء روابط متينة مع الشباب السوري.‏

وبيّن ثاير أن تعريف المشاركين إلى أنماط موسيقية مختلفة يتيح للمدربين والطلاب التعرف إلى ثقافات بعضهم بعضاً، ‏وتكوين صداقات تستند إلى الشغف المشترك بالموسيقا.‏

من جانبه، أكد منسق مشروع أكاديمية «‏YES‏» في سوريا أندريه مقدسي أن الموسيقا لا تقتصر على بعدها الجمالي، بل ‏تشكل وسيلة تربوية وثقافية تنمي الحس الإبداعي لدى الشباب، وتعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتمنحهم مساحة أوسع ‏للتعبير عن ذواتهم.‏

وأشار مقدسي إلى أن الأكاديمية تمثل منصة لبناء جيل جديد من العازفين والمؤلفين القادرين على قيادة مشاريع إبداعية، ‏وإغناء المشهد الثقافي السوري بطاقات شابة مدربة وفق مناهج تعليمية حديثة، لافتاً إلى أن الموسيقا لغة مشتركة قادرة على ‏بناء الجسور بين الأفراد والمجتمعات.‏

أحلام تتحول إلى ألحان

وعكست تجارب المشاركين الأثر الفني والإنساني للبرنامج، إذ رأى الطالب سماء الدين سعيد أن مشاركته في ورشات ‏التأليف الموسيقي تمثل حلماً تحقق، بعدما أتاحت له تعلم أساسيات كتابة الألحان وتطوير الأفكار الموسيقية، معرباً عن ‏طموحه بتأليف مقطوعة خاصة به.‏

وأكدت الطالبة ياسمين دليقان أن الأكاديمية توفر لها فرصة ثمينة للتدرب على أيدي خبراء دوليين وصقل مهاراتها الفردية ‏والجماعية، فيما بيّن طلال صيداوي أن التدريبات المكثفة تسهم في تطوير قدراته العزفية، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة لمواصلة ‏شغفه الفني.‏

من جهتها، أعربت حلا شاشه عن سعادتها بالتدريبات اليومية على آلة الكمان، مؤكدة أنها منحتها ثقة أكبر بأدائها، وفهماً ‏أعمق للموسيقا الكلاسيكية، بينما رأت ريتا نعمان أن تجربة العزف ضمن فرق موسيقا الحجرة علمتها الانسجام مع الآخرين، ‏وحسن الإنصات إليهم.‏

وأوضح جوزيف نعمان أن التدريبات الفردية على الكمان أسهمت في تحسين تقنيته بصورة ملحوظة، معتبراً الأكاديمية ‏نافذة أمل للموسيقيين الشباب في سوريا، فيما أكدت كاترين حداد أن الأجواء الإبداعية والتعاونية منحتها شعوراً بالانتماء إلى ‏عائلة موسيقية واحدة، وأن التواصل مع مدربين من خلفيات ثقافية مختلفة أثرى تجربتها، ووسع مداركها الفنية.‏

نغمات تصنع المستقبل

وتهدف أكاديمية «‏YES‏» من خلال برنامجها التدريبي إلى اكتشاف المواهب الموسيقية الشابة وصقلها، وإعداد جيل قادر ‏على قيادة مشاريع إبداعية، والمساهمة في تنشيط المشهد الثقافي السوري، وتعزيز الحوار بين الثقافات عبر الفنون.‏

ومع تواصل التدريبات اليومية، لا يقتصر ما يكتسبه المشاركون على تقنيات العزف والتأليف، بل يمتد إلى بناء الثقة ‏وتعزيز روح العمل الجماعي وتبادل الخبرات، لتغدو الموسيقا مساحة لصناعة الأمل، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب السوري.‏