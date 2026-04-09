باكستان وإسبانيا والصين تؤكد وجوب احترام سيادة لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي عليه

عواصم-سانا

دعت كلٌّ من باكستان وإسبانيا والصين، اليوم الخميس، إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام السيادة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن وزارة الخارجية الباكستانية قولها في بيان: إن إسلام آباد “تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أسفر عن سقوط أرواح أبرياء ودمار واسع النطاق في البنية التحتية”، مجدّدة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة، ودعمها لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره.

وأكّدت الوزارة في بيانها، أنّ التصرفات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

إسبانيا: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدوانها على لبنان

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أكد في كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، أن إسرائيل تقوم بانتهاك القانون ‌الدولي واتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخراً في الشرق الأوسط بسبب مواصلة شن غارات جوية على لبنان.

وقال ألباريس: “شاهدنا أمس كيف ألقت إسرائيل، ‌في ⁠انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، مئات القنابل على لبنان”.

الصين : يجب احترام سيادة لبنان

الصين من جانبها شدّدت على ضرورة احترام “سيادة” لبنان و”أمنه” عقب الضربات الإسرائيلية العنيفة أمس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة اليوم: إن “سيادة لبنان وأمنه ينبغي ألا يكونا موضع انتهاك، ولا بدّ من ضمان سلامة المدنيين والأعيان”، مشيرة إلى أن بكين تدعو لضبط النفس والتهدئة.

وشن الطيران الإسرائيلي أمس أكبر هجماته على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 254 شخصاً وإصابة و1165 آخرين، بحسب ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان ، كما قتل 17 شخصاً في غارات على بلدة السباعية في صور و الزرارية في قضاء صيدا صباح اليوم.