ماكرون يعلن مبادرة أممية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط ‏تصاعد التوتر الأمريكي‑الإيراني

نيروبي وكانبرا-سانا‏

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء عن نية بلاده إطلاق ‌‏”مبادرة في الأمم المتحدة “تقترح إطاراً تمهيدياً لمهمة محايدة وسلمية” من ‏شأنها ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً‎ .‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في مقابلة مع القناتين ‏التلفزيونيتين “تي في 5″ و”فرانس 24” ومحطة “إذاعة فرنسا الدولية” في ‏ختام قمة فرنسية-إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي: “يجب أن يُعاد فتح ‏مضيق هرمز بدون شروط، وبدون أي رسوم عبور، عبر رفع كل أشكال ‏الحصار”، داعياً إلى الحزم في التحاور مع طهران‎.‎

وشدّد الرئيس الفرنسي على أن “إعادة فتح المضيق تشكل أولوية مطلقة”، ‏مؤكداً أنه يجب أن تتحقق هذه الغاية “قبل معالجة القضايا الأخرى عبر ‏التفاوض”.‎

وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفاً بحرياً لدول غير ‏منخرطة في القتال، إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في ‏مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما، ‏بالتشاور مع البلدين‎ .‎

ويفترض أن تترجَم المبادرة في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس ‏الأمن الدولي يحدّد إطار هذه المهمة المحتملة‎.‎

تصعيد التصريحات الأمريكية الإيرانية غير مقبول

وندّد ماكرون بـ”تصعيد في التصريحات” الصادرة من الجانبين الأمريكي ‏والإيراني ، ودعا إلى “وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل”، كما ‏اعتبر أن “من غير المقبول” عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان‎.‎

وتسعى باريس إلى إقناع طهران وواشنطن بفصل ملف هرمز عن بقية ‏عناصر النزاع وعن المفاوضات مع إيران، وقدّمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع قرار يدعو إيران إلى الوقف ‌‏”الفوري لكل هجماتها وتهديداتها” ضد السفن و”لكل محاولات تعطيل” حرية ‏الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي، لكن مشروع القرار قد يسقط ‏باستخدام روسيا حق النقض ضده‎.‎

النووي الإيراني

وفي موازاة ذلك، اعتبر ماكرون أنه لا بد من استئناف الحوار بين الولايات ‏المتحدة وإيران والأوروبيين حول البرنامجين “النووي والبالستي” لإيران‎.‎

وقال: “أؤيّد طرح إشراك كل دول المنطقة، الأكثر تأثّراً بما نعيشه حالياً ‏والتي تتأثر أيضاً بما يمكن أن تحدثه بعض الميليشيات من زعزعة ‏للاستقرار داخل بلدانها‎”.

أستراليا ستنضم إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، أعلن في بيان اليوم الأربعاء أن بلاده ‏ستنضم إلى مهمة “دفاعية بحتة” بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر ‏مضيق هرمز، وستسهم بطائرة مراقبة من طراز‎ Wedgetail E-7A ‎ التي ‏أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيّرة ‏الإيرانية‎.‎

وأضاف: إن “أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ‏ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، بمجرد إنشائها”.‎

وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي ‏وجهود خفض التصعيد، مع “إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية‎”.‎

ويعطّل إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي تمر منه ‏نحو خمس إمدادت الطاقة من نفظ وغاز ، تصدير الشحنات النفطية من ‏الخليج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي‎.‎