قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية

‏الدوحة-سانا

أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان اليوم الجمعة: “إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً، من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية، والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد البيان، أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها، وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

‏وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.