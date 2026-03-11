فرنسا تضاعف دعمها الإنساني للبنان ثلاث مرات وتزوّد جيشه بناقلات مدرّعة

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء، عن نية بلاده زيادة دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تزويده بناقلات جند مدرّعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بارو قوله في تصريح لمحطة “تي إف 1” التلفزيونية: “قرّرنا زيادة حجم المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع إلى لبنان بمقدار ثلاثة أضعاف، وستبلغ هذه المساعدات 60 طناً من الإعانات الإنسانية المخصصة للنازحين اللبنانيين من الجنوب، وتشمل رزماً تحوي مستحضرات تنظيف، وأخرى للنظافة الشخصية، وفرشاً ومصابيح، إضافة إلى مركز صحي متنقل”.

وأضاف بارو: إن باريس تعتزم كذلك تزويد الجيش اللبناني بـ”العشرات” من ناقلات الجند المدرعة (فاب)، معتبراً في هذا السياق أن المؤسسة العسكرية “هي الجهة الوحيدة الشرعية المخولة حفظ أمن لبنان”، ومُجدّداً دعوته لميليشيا حزب الله إلى “وقف هجماته على إسرائيل” و”تسليم سلاحه إلى السلطات اللبنانية”.

وأفادت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء بأن نحو 760 ألف شخص نزحوا منذ بدء الحرب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل في الـ 2 من آذار الجاري، فيما سقط مئات القتلى والجرحى.