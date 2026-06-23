ترامب: إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي، وذلك على الرغم من احتجاجات مسؤوليها وتصريحاتهم الكاذبة التي تخالف ذلك.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن ترامب قوله في منشور على منصته تروث سوشيال اليوم الثلاثاء: “على الرغم من احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة التي تخالف ذلك، إضافة إلى حملة الأخبار الكاذبة التي تبذل لجعل انتصار الولايات المتحدة ضئيلاً وغير مهم، فقد وافقت إيران بشكل كامل وتام على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وذلك إلى ما لا نهاية، ما سيضمن الشفافية النووية”.

وأضاف ترامب: إن طهران لو لم توافق على ذلك لما كانت هناك أي مفاوضات أخرى، واستناداً إلى ذلك وإلى تنازلات كبيرة أخرى تقدمها إيران، فقد وافقت على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون أي حصار بحري إضافي”.

وحذر ترامب من أن القوات الأمريكية في المنطقة مستعدة لإعادة فرض الحصار البحري في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن جميع السفن ستبقى في مواقعها تحسباً لإمكانية الحاجة إلى إعادة فرض الحصار، الأمر الذي يبدو في هذه المرحلة غير

مرجح.

وأشار ترامب إلى أن التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وإيران يفتح الباب أمام رفع العقوبات عن البلاد، وإعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستدخل في حساب ضمان تحت سيطرة الولايات المتحدة، وسيتم استخدامها لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية حصرياً من الولايات المتحدة.

ولفت ترامب إلى أن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران تسير بشكل جيد.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.



كما جرت في مدينة جنيف بسويسرا يوم الأحد الماضي، جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ‏في إطار مسار ‏دبلوماسي، يهدف إلى معالجة عدد ‏من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة ‏بتطورات الحرب، وشهدت الجولة تحقيق تقدم في بعض النقاط.