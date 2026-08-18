تدعيم محطة حويجة زهرة لضخ مياه الشرب في محافظة الرقة لمنع غمرها بالمياه نتيجة فيضان نهر الفرات
دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات
عودة منشآت الكونسروة للعمل في درعا لمواكبة موسم البندورة
فرع المصرف الزراعي بالرقة يبدأ صرف قيم فواتير القمح للمزارعين
دوار القلعة في مدينة حلب.. ملاذ الأهالي هرباً من حر الصيف
افتتاح معرض “نبض الطبيعة في حضرة الإبداع” للفن التشكيلي والكولاج في ثقافي أبو رمانة بدمشق
الواقع الصحي.. تزويد مشفى التوليد في الرقة بتجهيزات طبية جديدة
زراعة درعا تتلف محاصيل مروية بالصرف الصحي وتصادر المضخات لحماية الصحة العامة
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