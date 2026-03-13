مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في سلطنة عُمان

مسقط-سانا

قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء سقوط طائرتين مسيرتين في ولاية صُحار شمال سلطنة عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أنّ مسيرة سقطت في منطقة “صناعية العوهي”، ما أسفر عن مقتل شخصين وافدين ووقوع عدد من الإصابات، كما سقطت مسيرة ثانية في منطقة مفتوحة في ولاية صُحار دون تسجيل إصابات او أضرار.

وأسقطت سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين عدداً من الطائرات المسيّرة التي أصاب بعضها خزانات للوقود في ميناء صلالة أمس الأول.

وتواصل إيران اعتداءاتها باستخدام مسيّرات وصواريخ على المواقع المدنية والمنشآت الحيوية بعدد من الدول العربية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.