رئيس البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استمرار الاعتداءات الإيرانية الممنهجة ضد عدد من الدول العربية، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات، ووضع حد للسياسات العدوانية الإيرانية.

وقال اليماحي في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي اليوم الجمعة: إن”الاعتداءات السافرة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، التي قامت بها إيران ضد عدد من الدول العربية منذ بدء الحرب، تعكس نهجاً عدائياً متكرراً، لا يقيم وزناً لحرمة السيادة الوطنية أو سلامة المدنيين”، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

وجدد اليماحي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل لما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والدفاع عن أراضيها ومقدرات شعوبها، وفقاً للقانون الدولي.

ولفت اليماحي إلى أن استهداف إيران لمنشآت البنية التحتية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا أبرياء، يكشف بوضوح استخفاف المسؤولين الإيرانيين بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعكس إصراراً على نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة.

وتتعرض دول الخليج العربي ودول في المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية التي اندلعت منذ 28 من شباط الماضي.