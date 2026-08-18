تدعيم محطة حويجة زهرة لضخ مياه الشرب في محافظة الرقة لمنع غمرها بالمياه نتيجة فيضان نهر الفرات

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الطفلة سما سرميني وجدها يتحدثان عن مشاركتهما بفقرةمسرحية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
أوقاف حمص تفتتح مكتبة جامع الأتاسي بعد إعادة ترميمها وتأهيلها لخدمة طلاب العلم والباحثين
مديرية التنمية الإدارية في حماة تنظم دورة تدريبية حول استراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرار
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان يتفقدان بؤر النيران
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