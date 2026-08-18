هجمات متبادلة توقع قتلى وجرحى في أوكرانيا وروسيا



كييف وموسكو-سانا



شهدت مناطق روسية وأوكرانية، خلال الساعات الماضية، موجة مكثفة من الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، وألحقت أضراراً بمنازل ومنشآت في البلدين.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف على قناته في التلغرام: إنّ القوات الروسية شنّت هجوماً صاروخياً على قرية بيتشينيغي الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود الروسية، ما أسفر وفق معلومات أولية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، كما ألحقت الضربة أضراراً بالمنازل والمحال التجارية.



وفي المقابل أعلن رئيس بلدية موسكو أندريه فوروبيوف عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أكثر نحو 180 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة وضواحيها بين مساء الإثنين وفجر اليوم، مضيفا أن الهجمات تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.



كما استهدفت طائرة مسيّرة مستودعاً تابعاً لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة “وايلدبيريز” وألحقت بها بعض الأضرار .



وتشهد الحرب الروسية – الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.