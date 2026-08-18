السعودية وقطر تدينان الاعتداءات على كردستان العراق



الرياض والدوحة-سانا



أدانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق، والتي استهدفت مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس جهاز الأمن، في انتهاك لسيادة العراق وسلامة أراضيه.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة “إكس” أن المملكة تؤكد رفضها التام لكل العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات الاعتبارية والسياسية، وكل ما من شأنه المساس بأمن مؤسسات الدولة العراقية أو زعزعة أمنها واستقرارها.



وجددت السعودية موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك سيادتها، ومخالفة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.



بدورها، أدانت دولة قطر الاستهداف، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وإقليم كردستان العراق، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.



وفي بيان على منصة “إكس”، شددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع العراق وإقليم كردستان العراق، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن أمس الإثنين استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين، دون تسجيل خسائر بشرية.