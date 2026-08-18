فرق الطوارئ في الرقة تتابع ارتفاع منسوب الفرات يومياً وتؤكد عدم وجود مؤشرات خطرة

الرقة-سانا



أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة رامي السلوم، تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بشكل يومي، والتأكد من سلامة المنشآت الحيوية والبنى التحتية، ومراقبة أي تداعيات محتملة.



وأوضح السلوم في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الفرق تتابع الخطين الغربي والشرقي من جهة الشامية، والخط الغربي من جهة الجزيرة، إضافة إلى محطات ضخ مياه الشرب، مبيناً أن الفرق تفقدت اليوم ست محطات في ريف الرقة الشرقي للتأكد من جاهزيتها، فيما ‏يجري العمل على تحصين محطات الضخ والحفاظ على الطرق المؤدية إليها، مؤكداً ‏عدم وجود مؤشرات خطرة تستدعي القلق حالياً.‏

ودعا السلوم الأهالي إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب ‏الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتعلقة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏





وكانت الفرق تفقدت أمس الإثنين ست محطات على الضفة الجنوبية للنهر، تم إيقاف عمل ثلاث منها في مناطق (حويجة زهرة، والبورجب، والحمام) بشكل احترازي، نتيجة ارتفاع المنسوب بنحو 50 سنتيمتراً.



يشار إلى أن مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة شكلت منذ يوم السبت الماضي غرفة طوارئ لمتابعة ‏مستوى منسوب مياه نهر الفرات، ورفعت الجهات الخدمية جاهزيتها للحد من آثار ‏ارتفاعه والتعامل مع زيادة كميات المياه الممررة من الجانب التركي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏