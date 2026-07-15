الصين تحذر من تداعيات محاولات تايوان فك الارتباط الاقتصادي مع البر الرئيسي

بكين-سانا

حذّرت الصين اليوم الأربعاء، من تداعيات محاولات سلطات تايوان فك الارتباط الاقتصادي مع البر الرئيسي، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوات قد تُلحق ضرراً مباشراً باقتصاد الجزيرة، وتؤثر في استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة شينخوا: إن التصريحات الصادرة عن مسؤول اقتصادي تايواني بشأن خطط لفك الارتباط الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع دول “ديمقراطية” في سلاسل الإمداد، تتناقض مع واقع الترابط الصناعي بين جانبي مضيق تايوان، مشيرةً إلى أن قيمة التجارة الثنائية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت تشو، أن محاولات الحزب الديمقراطي التقدمي نقل الصناعات التايوانية التنافسية إلى قوى خارجية بهدف فك الارتباط الاقتصادي مع البر الرئيسي، من شأنها الإضرار بمصالح الشركات والأفراد في الجزيرة، إضافة إلى تأثيرها السلبي المحتمل على الاستقرار الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.

ويُعد مضيق تايوان أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في آسيا والعالم، إذ يمر عبره جزء كبير من التجارة البحرية العالمية بين بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، ما يجعله محوراً أساسياً لحركة البضائع والطاقة وسلاسل التوريد.

وتكتسب المنطقة أهمية إضافية بسبب الدور المركزي لتايوان في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية المتقدمة، حيث تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية على الإنتاج التايواني في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والاتصالات والصناعات المتقدمة، ما يجعل استقرار المضيق ذا تأثير اقتصادي عالمي واسع.