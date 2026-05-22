وارش يؤدي اليمين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏

واشنطن-سانا‏

أدى كيفن وارش اليمين الدستورية رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي، في مراسم أُقيمت في البيت الأبيض، وذلك في ظل سياق اقتصادي ‏متوتر تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على ‏الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ولا سيما على معدلات التضخم.‏

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن تولي وارش منصبه جاء بعد ‏ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب وموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه ‏في منتصف أيار الجاري.‏

وتعد هذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يؤدي فيها رئيس ‏الاحتياطي الفيدرالي اليمين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، ما ‏أثار جدلاً واسعاً بشأن استقلالية المؤسسة النقدية، في ظل اتهامات لوارش ‏بالتقارب مع الإدارة الأمريكية.‏

يشار إلى أن وارش أكد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في الحادي ‏والعشرين من نيسان الماضي أنه مستقل في قراراته، مشدداً على أن ‌‏”السياسة النقدية المستقلة ضرورية”، ومعتبراً أن استقلالية المجلس غير ‏مهددة رغم الضغوط السياسية.‏

