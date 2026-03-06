قطر تدين الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم قواتها البحرية في البحرين

photo 2026 03 06 14 20 03 2 قطر تدين الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم قواتها البحرية في البحرين

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اليوم الجمعة، الاعتداء الإيراني على مبان تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: إن الاعتداء يعد عملاً عدائياً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة.

وأعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع البحرين في مواجهة الاعتداء، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك، يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون، ويقوض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وجددت الوزارة إدانة قطر لكل الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.

وأعلنت الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

يشار إلى أن نطاق الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يتزايد باتجاه دول الخليج العربي، حيث دمرت الدفاعات الجوية السعودية في وقت سابق اليوم ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ثلاثة قتلى بهجوم على منجم ذهب في البيرو
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب جنوب غرب الفلبين
قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بقنبلتين دخانيتين وطعن بمحطتي مترو في تايوان
إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل بالضفة الغربية
مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 للمرة الأخيرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك