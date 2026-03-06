قطر تدين الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم قواتها البحرية في البحرين

الدوحة-سانا



أدانت دولة قطر بأشد العبارات اليوم الجمعة، الاعتداء الإيراني على مبان تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: إن الاعتداء يعد عملاً عدائياً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة.

وأعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع البحرين في مواجهة الاعتداء، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك، يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون، ويقوض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وجددت الوزارة إدانة قطر لكل الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.

وأعلنت الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

يشار إلى أن نطاق الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يتزايد باتجاه دول الخليج العربي، حيث دمرت الدفاعات الجوية السعودية في وقت سابق اليوم ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.