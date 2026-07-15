وزارة الثقافة تكرّم فريقها التطوعي لجهوده في خدمة المجتمع السوري

دمشق-سانا‏

كرّمت وزارة الثقافة مساء اليوم الأربعاء أعضاء فريقها التطوعي، تقديراً لجهودهم في ‏خدمة المجتمع السوري، وذلك خلال حفل خاص أقامته في المكتبة الوطنية بدمشق.‏

واستُهل الحفل بعرض فوتومونتاج قصير، حول أبرز إنجازات الفريق التطوعي، والحملات ‏التي أطلقتها الوزارة، من حملة “النظافة ثقافة” إلى مشروع “الحافلة الثقافية” التي جالت ‏معظم المحافظات السورية، إضافة إلى المشاركة في معرض دمشق الدولي ومعرض ‏الكتاب، كما سرد بعض المتطوعين قصصاً ملهمة شكّلت نقطة انطلاقهم نحو العمل ‏التطوعي، ومنها زياراتهم لأطفال المخيمات وتقديم الهدايا لهم.‏

‏ وأكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في كلمة خلال الحفل، أن المثقفين والمبدعين ‏يشكّلون ركناً أساسياً في بناء المشهد الثقافي السوري الجديد، بما يقدمونه من مبادرات ‏وأفكار، تعزز قيم الحرية والمسؤولية والعمل المشترك، ولفت إلى أن الشباب السوري يمتلك ‏طاقات خلاقة تستحق الدعم، وفتح المنابر أمامها للتعبير عن رؤيتها بثقة ومسؤولية.‏

وأعرب الوزير الصالح عن تقديره للجهود التي يبذلها المشاركون في خدمة المجتمع، مؤكداً ‏أن الوزارة تنظر إليهم شركاء حقيقيين في مسار البناء، وأن دورهم يتجاوز إنتاج المحتوى ‏ليشمل مواجهة الظواهر السلبية بالكلمة والصورة والموقف الواعي، كما أشار إلى أن الثقافة ‏تتحمل مسؤولية أخلاقية في حماية المجتمع من مسارات العنف والتعدي على الحقوق، ‏بدءاً من السلوكيات اليومية البسيطة وصولاً إلى الممارسات التي تهدد كرامة الإنسان ‏وحريته.‏

ودعا الصالح المثقفين إلى تحويل حضورهم وتأثيرهم إلى قوة مجتمعية فاعلة تسهم في ‏نشر الوعي، والدفاع عن القانون، وتعزيز احترام الوقت والحق العام، ومواجهة خطاب ‏الكراهية والشائعات والمعلومات المضللة، مشدداً على أن بناء سوريا الجديدة يبدأ من ‏ترسيخ ثقافة المسؤولية، والمواطنة وإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية والوطنية.‏

‏من جهته، أكد مدير الفريق التطوعي ومدير مكتب وزير الثقافة محمد أرحابي، أن العمل ‏التطوعي يفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة لاكتساب الخبرات وبناء العلاقات وصقل ‏الشخصية، مستعرضاً تجربته التي بدأت متطوعاً قبل انتقاله إلى العمل الوظيفي وتحمل ‏مسؤوليات إدارية، وأوضح أن تشكيل الفريق جاء انطلاقاً من إيمان الوزارة بدور الشباب ‏في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء الوطن، مشيداً بروح التعاون والمبادرة والمسؤولية ‏التي تحلّى بها المتطوعون.‏

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كما استعرض عدد من المتطوعين تجاربهم في العمل الثقافي، لافتين إلى أن التطوع شكّل ‏محطة أساسية في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، ومهّد لانتقالهم إلى العمل الوظيفي في ‏الوزارة، وأشاروا إلى أن مشاركتهم في مشروع الحافلة الثقافية، والحملات الميدانية والأنشطة ‏الموجهة للأطفال أتاحت لهم الاقتراب من المجتمع والتعرف إلى احتياجاته وترجمة المعرفة ‏إلى مبادرات عملية تزرع الفرح وتترك أثراً إيجابياً.‏

واختُتم الحفل بتقديم وزير الثقافة يرافقه مدير الفريق التطوعي ، شهادات التقدير لأعضاء ‏الفريق والمتدربين، تقديراً لجهودهم ودعماً لمبادراتهم.‏

ويعد هذا التكريم جزءاً من برنامج أوسع تسعى من خلاله الوزارة إلى دعم الطاقات الشابة، وتقدير جهودها في الأنشطة الثقافية والميدانية التي تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة.