صحة اللاذقية تغلق عيادة تجميل وأخرى للأمراض الداخلية لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، عيادة تجميل وأخرى للأمراض الداخلية وختمتهما بالشمع الأحمر جراء عملهما دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار حملاتها الرقابية على القطاع الصحي الخاص.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء بعد ضبط مخالفتهما للأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل المنشآت الصحية.

ووجهت المديرية إنذارات إلى تسعة مراكز تجميل لاستكمال إجراءات الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، والأصولية بحق المخالفين.

وأكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية على المراكز والعيادات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

وكانت مديرية الصحة أغلقت أمس إدارياً ثلاثة مشافٍ خاصة في المحافظة لمدة شهر، بعد رصد وتوثيق مخالفات وتجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والفنية المعتمدة.