منتخب سوريا يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بخسارة أمام الكويت

photo 2026 07 15 21 39 32 منتخب سوريا يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بخسارة أمام الكويت

مسقط-سانا

خسر منتخب سوريا للرجال بكرة الطائرة أمام نظيره الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشاركته بالنسخة الثانية من بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وحسم المنتخب الكويتي المباراة بثلاثة أشواط متتالية بالنتائج: (25-17)، و(25-15)، و(25-16).

ويلتقي منتخب سوريا في الجولة الثانية نظيره القطري، يوم الجمعة المقبل عند الساعة الرابعة مساء.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات سوريا وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات سلطنة عمان المضيف، والسعودية، ولبنان، والعراق.

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