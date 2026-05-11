ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72740 قتيلاً ‏

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72740 قتيلاً، و172555 جريحاً، وذلك منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها اليوم الإثنين: إن ”مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى جدد، إضافة إلى 16 إصابة”.
كما أشارت المصادر إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 854، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2453، كما جرى انتشال 770 جثماناً.
وأضافت: إنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في قطاع غزة متجاهلة الدعوات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، حيث تم تسجيل خسائر بشرية كبيرة عدا عن تدمير البنية التحتية.