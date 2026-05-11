ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72740 قتيلاً ‏

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72740 قتيلاً، و172555 ‏جريحاً، وذلك منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها اليوم الإثنين: إن ‏”مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى ‏جدد، إضافة إلى 16 إصابة”.‏

كما أشارت المصادر إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين ‏الأول الماضي ارتفع إلى 854، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2453، كما جرى انتشال ‌‏770 جثماناً.‏

وأضافت: إنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة”.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في قطاع غزة متجاهلة الدعوات إلى ‏الالتزام بوقف إطلاق النار، حيث تم تسجيل خسائر بشرية كبيرة عدا عن تدمير البنية ‏التحتية.‏

