الجيش الكويتي يعلن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي اليوم الثلاثاء، أن وسائط ‌‏دفاعه الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت ‌‏أجواء الكويت.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشر على موقع الوزارة على منصة “إكس”: تصدت القوات المسلحة الكويتية مساء اليوم لـ 5 صواريخ جوالة وصاروخ باليستي واحد، و33 طائرة مسيرة معادية، مشيراً إلى أنه تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك 4 من منتسبي القوات المسلحة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.



وأشار المتحدث إلى أن العدوان الإيراني أسفر أيضاً عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، مشدداً على أن القوات المسلحة الكويتية مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المتواصلة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق اليوم الثلاثاء تصدي قواته لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.