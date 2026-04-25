الأردن يدين استهداف مراكز حدودية كويتية ويؤكد وقوفه الكامل معها

photo 2026 04 25 13 49 25 الأردن يدين استهداف مراكز حدودية كويتية ويؤكد وقوفه الكامل معها

عمان-سانا

أدان الأردن اليوم السبت الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتين مسيّرتين قادمتين من الأراضي العراقية.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ على منصة “إكس” تضامن الأردن المطلق مع حكومة وشعب دولة الكويت ووقوفه الكامل في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وشددت الخارجية في بيانها على رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

إدانات عربية ودولية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي والصحفيين في غزة
ارتقاء فلسطيني بقصف الاحتلال شرق خان يونس
الجيش الإسرائيلي يبدأ توغلاً في جنوب لبنان
نائبة في الاتحاد الأوروبي تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وتدعو لإلغاء اتفاق الشراكة معها
الطاقة الدولية تعلن سحب 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية
