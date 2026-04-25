الأردن يدين استهداف مراكز حدودية كويتية ويؤكد وقوفه الكامل معها

عمان-سانا

أدان الأردن اليوم السبت الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتين مسيّرتين قادمتين من الأراضي العراقية.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ على منصة “إكس” تضامن الأردن المطلق مع حكومة وشعب دولة الكويت ووقوفه الكامل في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وشددت الخارجية في بيانها على رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.