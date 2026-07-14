الجيش الأمريكي يواصل شن مزيد من الضربات على إيران

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، مواصلته شن جولة جديدة من الضربات على إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان نشرته على منصة إكس: “بدأت قواتنا جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران، بهدف تقويض قدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: إن هذه الضربات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، والذي يبدأ سريانه في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف القوات الأمريكية لأهداف عسكرية في أنحاء إيران خلال موجة جديدة من الضربات، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.