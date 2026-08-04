اليونيفيل ترصد 125 انتهاكاً إسرائيلياً للمجال الجوي اللبناني خلال ثلاثة أيام

نيويورك-سانا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” اليوم الإثنين عن رصد 125 انتهاكاً إسرائيلياً ‏للمجال الجوي اللبناني خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن مدة التحليق الإجمالية للطائرات والمسيرات الإسرائيلية تجاوزت ال418 ساعة.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية “‏فرحان حق” قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “إن قوة اليونيفيل تواصل رصد انتهاكات إسرائيلية يومية للمجال الجوي اللبناني، بوجود نشاط عسكري واسع النطاق على الأرض في جنوب لبنان، شمل أعمالاً هندسية مكثفة وتحركات نشطة للقوات”، مشيراً إلى أنه تم أيضاً رصد طائرات مسيّرة للمراقبة وأخرى مسلحة إسرائيلية بالقرب من مواقع اليونيفيل أو فوقها في القطاعين الشرقي والغربي.

كما رصدت اليونيفيل، بحسب نائب المتحدث، عدة حوادث لإطلاق المدفعية من جانب الجيش الإسرائيلي في كلا القطاعين، ومناطق تقع شمال نهر الليطاني، إضافة إلى أنشطة للجيش الإسرائيلي داخل المياه الإقليمية اللبنانية يومي السبت والأحد الماضيين.

وقال حق: “إن قوات حفظ السلام لا تزال تواجه عوائق تحد من حرية تنقلها في جنوب لبنان” لافتاً الى أن دوريات اليونيفيل واجهت يوم الجمعة حواجز طرق مؤقتة أقامها الجيش الإسرائيلي في كلا القطاعين، ما قيد حركتها في القطاع الشرقي وعلى الطريق الساحلي في الناقورة ضمن القطاع الغربي، قبل أن يُعاد فتح الطريق واستئناف الحركة.

وأوضح حق أن قوات حفظ السلام عثرت أمس الأحد على ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة بدائية الصنع في القطاع الشرقي، تم التعامل معها وتدميرها بأمان في الموقع، لافتاً إلى أن مروحية تابعة لليونيفيل شاركت أمس الأحد في جهود إخماد حريق شبّ في منطقة حرجية في محيط شويّا وعين جرفا، خارج منطقة عمليات البعثة.

وأشار نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية إلى أن اليونيفيل يسّرت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تنفيذ سبع بعثات إنسانية في كلا القطاعين يومي الخميس والجمعة.

وكانت “يونيفيل” أعلنت يوم الجمعة الماضي رصد ثمانين انتهاكاً إسرائيلياً ‏جوياً وتوغلات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي لبنانية خلال ‏ثلاثة أيام.‏