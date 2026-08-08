وزير التعليم العالي يعلن تشكيل لجنة سورية–تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي

دمشق-سانا



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية ـ تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري، وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم.



وأشار الحلبي في صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، إلى أن ملف الجامعات في شمال سوريا كان من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، الذي رحّب بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.



ولفت الحلبي إلى استعداد مجلس التعليم العالي التركي للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، عبر تشكيل لجنة سورية–تركية مشتركة لدراسة الواقع الحالي للجامعات ووضع الحلول التنفيذية المناسبة التي تحقق المصلحة الأكاديمية وتحفظ حقوق جميع الطلبة.



وبيّن وزير التعليم أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، فيما يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري، وصولاً إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا.



وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستكون منطلقة من مصلحة الطلبة، والحرص على استقرار مسيرتهم التعليمية، وضمان جودة التعليم، وتعزيز الاعتراف الأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عالٍ حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.



وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي، واستعداده للتعاون المشترك، معتبراً أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين، قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة، بما يسهم في خدمة التعليم العالي ويدعم مسيرة إعادة بناء وتطوير المؤسسات الأكاديمية في سوريا على أسس علمية راسخة.



ولفت الحلبي إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، جولات ميدانية شملت عدداً من الجامعات الحكومية في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية، وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.