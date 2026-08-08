وزارة الطاقة تبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار بقطاعي النفط والغاز في سوريا

دمشق-سانا

عقدت وزارة الطاقة السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط غياث دياب اجتماعاً مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين.

وضم الوفد السعودي مستشار وزير الطاقة السعودي والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى، ووكيل وزارة الطاقة السعودية للطاقة المتجددة فيصل الدعيج، ومستشار قطاع البترول والغاز محمد وهيب با وارث، ومستشار قطاع الكهرباء عبد العزيز الشهراني.

مناقشة آليات تنفيذ المشروعات المشتركة‏

وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وآليات تنفيذ المشروعات المشتركة.

كما بحث توجهات العمل في المرحلة المقبلة، بما يشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

عقد ورشة عمل مشتركة

وفي ختام الاجتماع جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع القادم، إلى جانب تحديد اجتماع دوري على مستوى أعلى يبدأ في شهر أيلول القادم، بما يعزز مسار التعاون بين الوزارتين.

حضر الاجتماع من وزارة الطاقة، مدير إدارة تنظيم قطاع البترول موسى الجبارة، ومدير مديرية التدريب والتأهيل المهني محمد إسحاق، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي.

ومن الجانب السعودي حضر ممثل السفارة السعودية بدمشق غازي العوني، وخبير مكتب المشروعات الدولية زياد السبيعي، ورئيس قطاع الطاقة في مجلس الأعمال السعودي–السوري ونائب رئيس شركة أكوا رعد السعدي.

وكانت وزارة الطاقة السورية عقدت في الـ5 من شهر آب الجاري مباحثات مع وفد سعودي لبحث فرص الاستثمار بقطاع الكهرباء في سوريا وسبل دعم المشروعات المشتركة، وإعداد دراسة شاملة لمشروعات تطوير لقطاع الكهرباء، وآليات توسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية.