الاتحاد الأوروبي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية

بروكسل-سانا



أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، معرباً عن تضامنه مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها.



وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد أنيتا هيبر في بيان: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الموجة الأخيرة من هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية والمناطق الحكومية في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في منطقة نجران ومدينة مأرب، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا”، معربة عن تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع السعودية والحكومة اليمنية، ومقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.



وأكدت هيبر أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية “أمر غير مقبول ويجب وقفه فورا”، قائلة: “إن هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً، من شأنه أن يزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي ويعرّض الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع للخطر”، داعية ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه.



وأكدت هيبر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني، والعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحقيق سلام شامل ومستدام.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي أعلن إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء لميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية.



فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مقتل 17 جندياً وضابطاً وإصابة آخرين، جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب.

